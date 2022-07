Hellerajan odotetaan paukkuvan ympäri maata – jopa 30 voi mennä rikki

– Jos hellettä on, sitä on hyvin paikallisesti ja sen painopiste on kaakossa tai etelässä, Tuomola sanoo.

Sunnuntaina sadealue on Tuomolan mukaan yhä samalla alueella, päivä on edellistä pilvisempi ja helteisin ilmamassa on jo väistynyt. Lämpötilat maan etelä- ja keskiosissa on hieman yli 20 asteen ja pohjoisessa sen alle.