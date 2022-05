Helle pudottaa linnutkin taivaalta – Intian Gujaratissa lähes 50 astetta

Intian länsirannikolla sijaitsevassa Gujaratin osavaltiossa on viime päivinä hämmästelty taivaalta tippuvia lintuja. Syynä tähänkin on Intiaa jo useita viikkoja piinannut helleaalto. Lähes 50 asteen kuumuus on kuivattanut vesilähteitä ja myös linnut kärsivät nestehukasta.