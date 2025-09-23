Helena Ahti-Hallberg muistuttaa Instagram-postauksessaan yleisöäänten tärkeydestä.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähtiin sunnuntaina 21. syyskuuta yllätyspudotus, kun Mira Luoti ja hänen tähtiopettajansa Anssi Heikkilä tipahtivat kilpailusta kauden toisena tähtiparina. Kaksikko sai lähetyksessä 22 tuomaripistettä ja oli näin ollen neljäntenä pistetaulukossa.

TTK-tuomari Helena Ahti-Hallberg kommentoi sunnuntaina nähtyä yllätyspudotusta Instagram-postauksessaan. Hän painottaa suorasanaisessa julkaisussaan yleisöäänten tärkeyttä.

– Olipahan mielenkiintoinen pudotus kilpailussa viime sunnuntaina. Niin se vaan menee, että meidän tuomarien äänillä ei kovin suurta merkitystä ole. Kansa päättää ja kehtaa vielä urputtaa perään. Ihan turhaan ei pyydetä äänestämään omaa suosikkia, hän kirjoittaa julkaisussaan.

Ahti-Hallberg myös nostaa tekstissään esiin seikan, joka tekee tästä TTK-kaudesta mielenkiintoisen.

– Tätä kautta tuntuu leimaavan illan onnistujan vaihtuminen joka lähetyksessä. Mun mielestä juuri se tekee tästä kaudesta mielenkiintoisen. On hienoa, että kukaan ei ole ylivoimainen, saamme nauttia useista onnistumisista ja nähdä hienoja kehityskaaria, hän päättää tekstinsä.

