Helena Ahti-Hallberg ja Eric Hallberg remontoivat kotiaan Espanjassa.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman tuomarina tuttu Helena Ahti-Hallberg osti miehensä Eric Hallbergin kanssa asunnon Espanjasta, jota he remontoivat parhaillaan. Ahti-Hallberg pitää someseuraajansa ajan tasalla kaikista käänteistä, joita riitti jo menomatkalla Espanjaan.

– Innoissaan käytiin viemässä pakettiauton sisältö taloon, huomattiin samalla, että peräkärryn pyörästä oli pinta kuoriutunut irti. Rakkaani isoin toive matkalla tänne, oli auton laturin hajoamisen jälkeen vain päästä perille. Ja jees, perille pääsivät 2 vuorokautta suunniteltua myöhemmin.

– Nyt siis hankitaan uusi rengas peräkärryyn, asennettaan uusi starttimoottori, haetaan työkalu moniurahihnan kiristimen vaihtoa varten ja toivotaan että päästään kaiken tän jälkeen ajamaan remonttikauppoihin.

Eilen sunnuntaina pariskunta tyhjensi ostamaansa asuntoa ja he päättivät, että osa entisen asukkaan tavaroista lähtee kaatopaikalle ja jotkut tavarat pari säilyttää.

– Perikunnan myymä talo oli täynnä irtaimistoa, niitä sortteeratessa tuntuu kuin tiirailisi luvatta toisen ihmisen elämää. Paljon tavaraa pitää heittää pois, mutta joitain aarteita on myös kiva säilyttää, tuntuu että ne ikäänkuin kuuluisivat sinne. Huomenna edessä kaatopaikkakeikka. Onneksi rakas sai starttimoottorin vaihdettua tänään.

Ahti-Hallberg on julkaissut miehensä kanssa myös yhteiskuvan, jossa ylistää rakastaan.

– Minä ja mun rakas, aika pitkä yhteinen matka takana. Ennen lähtöä tänne Espanjaan, hän sanoi minulle: ihanaa, että olet yhtä hullu kuin minäkin. Eihän tässä ole mitään järkeä, tämmöisen projektiin tarvitaan kaksi yhtä hullua. Minä olen meidän driving force, mun rakas on common sense. Tällä combolla selvitään monesta haasteesta. Niitä varmasti tulee!

– Rakkaani on koulutukseltaan rakennusartesaani. Ilman ammattitaitoa vanhoista rakennuksista ei tähän projektiin olisi voinut lähteä. Pitkä remontti, todella iso urakka ei ole kaikille. Meidän tavoite on saada talo mukavaan asumiskuntoon muutaman vuoden sisällä. Nää ensi hetket on kuitenkin jännittävimpiä!

