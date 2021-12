Heikki Paasosen, Tuuli Mattilan ja kumppaneiden synkkätunnelmainen piparkakkuluomus naurattaa somessa: "Joulu rospuutossa"

Paasosen Instagramiin postaamasta kuvasta näkyy, kuinka yksi hätääntyneen näköinen piparkakku-ukko on pudonnut jäihin ja räpistelee kädet pystyssä toisen seistessä vieressä. Taustalla siintää piparista tehty talo.

Paasonen on juontanut monia suosittuja televisio-ohjelmia, kuten Huumaa, Putousta, Idolsia ja The Voice of Finlandia. Paasonen ja tämän kumppani Marita saivat tänä vuonna esikoisensa, pienen tyttövauvan.