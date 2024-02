Lewis Hamilton avautuu ensi kertaa F1-yllätyssiirrostaan – nosti esiin Michael Schumacherin

Ferrari tiedotti helmikuun ensimmäisenä päivänä, että se on tehnyt sopimuksen Hamiltonin kanssa. 39-vuotias brittikuski vaihtaa Maranellon punaisten riveihin kauden 2025 alla.

– Tämä on vaikein päätös, minkä olen koskaan tehnyt, Hamilton aloitti.

– Kaikki tietävät sen, että teimme viime kesänä sopimuksen Mercedeksen kanssa. Siinä vaiheessa koin, että tulevaisuuteni on Mercedeksellä.

Hamilton muistutti, että hän on tehnyt yhteistyötä Mercedeksen kanssa jo siitä lähtien, kun hän oli 13-vuotias.

– He ovat aina tukeneet minua ja meillä on ollut ihan uskomaton yhteinen taival. Olemme pystyneet kirjoittamaan historiaa ja se on jotain, mistä koen suunnatonta ylpeyttä.