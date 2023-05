Heikki Kovalainen paljasti ison suunnitelmansa – "Voihan se olla, että se näyttää huonolta"

Kovalainen on sukkuloinut alkuvuoden aikana rallikisoissa Suomen ja Japanin välillä. Viime viikonloppuna suomussalmelainen kävi pokkaamassa voiton Japanin rallisarjan osakilpailussa Kumakogenissa.

– Minulla on sellainen ajatus, että olisi kiva ajaa Euroopassa asvalttiralleja Japanin rallisarjan ohella. Soralla ja lumella ajaminen on vielä vaikeaa minulle, ja jos en pääse treenaamaan niillä riittävän paljon, siellä voi olla vaikeaa päästä riittävän hyvään vauhtiin tai minkäänlaiseen vauhtiin. Mutta uskon, että minulla olisi enemmän annettavaa asvaltilla, Kovalainen kertoo MTV Urheilulle.

Kovalaisella on tarkkaan mielessä, millaisilla asvalttibaanoilla hän haluaisi päästä mittaamaan vauhtiaan huippukuljettajia vastaan Rally2-luokituksen kalustolla.

– Mutta on niitä paljon muitakin mielenkiintoisia kisoja. Keski-Euroopan MM-rallissa vedetään asvaltilla ja EM-sarjassa on asvalttikisoja esimerkiksi Unkarissa, Tshekissä ja Kanariansaarilla. Tällaisissa kisoissa olisi kiva koettaa ja vertailla, miltä vauhti näyttäisi asvaltilla kovempia kavereita vastaan. Voihan se olla, että se näyttää huonolta, mutta olisi kiva koettaa, Kovalainen hekottelee.

Näillä näkymin Kovalainen jatkaa Japanin rallisarjassa myös ensi vuonna. Entisen F1-tähden mukaan sarjan taso on hieman koventunut viime vuosina, kun mukaan on tullut uudempaa Rally2-kalustoa.

– Toyota on tehnyt paljon töitä sarjan promoamisen eteen. Jari-Mattikin (Toyotan tallipäällikkö Latvala) on käynyt ajamassa siellä näytösajoja pari kertaa. Se on tehnyt hyvää sarjalle.