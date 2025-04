Aku Louhimies työstää elokuvaa Lapin sodasta

Aku Louhimies valmistelee suurelokuvaa Lapin sodasta.

Aku Louhimiehen ja Andrei Alénin tuotantoyhtiö Backmann & Hoderoff valmistelee suurelokuvaa Lapin sodasta. Käsikirjoitus perustuu Antti Tuurin Rauta-antura-romaaniin. Käsikirjoituksesta ovat vastanneet Tuuri ja Louhimies.

Elokuva kuvaukset alkavat kesällä 2025 ja jatkuvat joulukuuhun 2025 saakka. Ensi-illan kerrotaan olevan syyskuussa 2026.

– Lapin sota on monille tuntematon sota. Syksyllä 1944 Suomi oli kahden suurvallan välissä, ja kansakunnalla oli valittavanaan vain vaarallisia vaihtoehtoja. Kaikki eivät päässeet kotiin. Tälläkin kertaa teemme realistista ja laadukasta sotaelokuvaa, jonka loppu on onnellinen. Elokuvan keskeinen viesti on anteeksianto, Louhimies sanoo.

Elokuva kuvataan historiallisilla tapahtumapaikoilla. Tornio on elokuvassa keskeisessä roolissa.