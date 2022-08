Löytyykö kotoasi tämä vaarallinen sulake? Poistetaan markkinoilta

Toolnet Elektro Oy:n maahantuomasta tulppasulakkeesta on paljastunut turvallisuuspuute, tiedottaa Tukes. Kyseessä on Axxel-merkkinen 10 ampeerin automaattinen tulppasulake, jonka tuotenumero on 7877. Sulaketta on myyty muun muassa Puuilossa ja eri verkkokaupoissa.