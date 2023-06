Supertähdeltä painavaa puhetta golfin shokkipäätöksestä – "Tunnen oloni uhrilampaaksi"

PGA-kiertue tiedotti tiistaina, että kolme kiertuetta fuusioituvat kaupallisesti yhteen. Päätös oli yllättävä, sillä PGA on ollut rajustikin pari vuotta sitten golfmaailmaan liittynyttä saudiarabialaisvetoista LIV-kiertuetta vastaan.

Nyt PGA teki kuitenkin täyskäännöksen, mikä on herättänyt runsaasti polemiikkia golfväen keskuudessa.

Golfin supertähti Rory McIlroy on ollut yksi PGA Tourin suurimmista tukijoista ja kritisoinut usein kyseenalaista LIV Golfia. Tuoreimman päätöksen McIlroy otti sekavin tuntein vastaan.

– Mukana on myös sekavia tunteita. En ymmärrä kaikkia koukeroita, mitä tapahtuu. Ilmassa on vielä paljon epävarmuutta ja asioita, jotka on tavallaan raivattava pois tieltä.