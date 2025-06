He haastavat Riikka Purran linjaa Lahdessa – ”Hautajaiset tai syntymäpäivä”

Perussuomalaiset kokoontuvat Lahden urheilu- ja messukeskukseen lauantaina tai sunnuntaina. Puoluekokouksessa käydään kamppailu puolueen johtopaikoista.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra valitaan todennäköisesti jatkokaudelle puolueen puheenjohtajana.

Purra on esimerkiksi MTV Uutisten teettämän kyselyn perusteella kenttäväen suuressa suosiossa, vaikka suosio on aavistuksen laskenut viime vuoden joulukuusta. Taustalla saattavat vaikuttaa heikosti menneet kunta- ja aluevaalit sekä laskenut gallup-kannatus.

Purran haastaa Perussuomalaisten entinen puoluesihteeri Arto Luukkanen, joka luonnehtii puolueväelle tehdyssä esittelytekstissä kokousta seuraavasti.

– Eräs kyyjärveläinen paikallinen vaikuttaja; luotettava ja hyvä perussuomalainen totesi minulle kesäkuussa seuraavaa: ”Lahdessa on joko puolueen hautajaiset tai syntymäpäivä”, Luukkanen kirjoittaa.

– Pysähdyin ja jäin miettimään tätä jykevää lausetta. Miten totta! Miten hyvin kiteytetty! Lahdessa puolueen suuntaa on käännettävä kunnolla. Vaihtoehtoja ei ole. Emme voi olla kokoomus 2.0 tai kokoomuksen roskalava, hän jatkaa.

Luukkanen sekä muutamat varapuheenjohtajaehdokkaat sanovat, että Perussuomalaisten olisi huomioitava enemmän tavallista kansaa ja työväkeä päätöksissä.

– Perussuomalaisten tulee nostaa profiiliaan suurimman kannattajaryhmänsä, työväestön keskuudessa. Puolue tarvitsee työmarkkinaohjelman, jossa huomioidaan vahvasti työntekijöiden oikeudet muuttuvassa globaalissa ympäristössä, kirjoittaa kolmanneksi varapuheenjohtajaksi ehdolla oleva Sami Kymäläinen.

– Perussuomalaisten on palattava juurilleen! EU-ero on palautettava puolueohjelmaan, maahanmuuttokriittisyyttä on lisättävä. Taloutta tulee sopeuttaa, mutta nyt hallituksessa olemme tehneet sen pitkälti Kokoomuksen ehdoilla emmekä perussuomalaisesti, sanoo puolestaan Henri Sorvali, joka on niin ikään ehdolla kolmanneksi varapuheenjohtajaksi.

Puoluekokouksessa selviää, kuinka hyvin muutosta nykylinjaan ajavat ehdokkaat menestyvät.

Mielenkiintoa kohdistuu myös siihen, kuinka hyvin kansanedustaja Teemu Keskisarja pärjää vaalissa puolueen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Keskisarja on sanonut olevansa tarvittaessa soraääni puolueessa. Muut ehdokkaat ovat sisäministeri Mari Rantanen sekä ammattiupseeri Arno Westerholm.

Yhdet synttärit ainakin

Ainakin yhdet syntymäpäiväjuhlat osuvat Perussuomalaisten puoluekokoukseen. Puheenjohtaja Riikka Purra kertoo esittelytekstissään, että Lahden puoluekokous alkaa hänen syntymäpäivänään.

Purra täytti 48 vuotta eilen perjantaina. Nähtäväksi jää, lauletaanko puoluekokouksessa onnittelulauluja Purralle sekä syntymäpäivän että puheenjohtajavalinnan takia. Todennäköisesti näin käy.

Purra ilmoittaa, että hän kertoo jo avauspuheenvuorossaan näkemyksiä ”politiikan tilanteesta ja perussuomalaisten roolista ja tarkoituksesta”.

Puoluekokouksessa tehdään henkilövalinnat lauantaina.

Valituksi tulleen puheenjohtajan linjapuhe on vuorossa sunnuntaina iltapäivällä. Linjapuheesta voi päätellä, mikä Perussuomalaisten toiminnassa lopulta muuttuu.