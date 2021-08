Perussuomalaiset valitsee tänään uuden puheenjohtajan – onko 2 500:n henkilön kokous koronaturvallinen? "Paljon turvallisempi kuin yökerhot"

Perussuomalaisten varsinaisen puheenjohtajan vaaliin on tällä hetkellä tiedossa viisi ehdokasta.

Selvä ennakkosuosikki on nykyinen varapuheenjohtaja Riikka Purra, jonka lisäksi kansanedustajista ehdolla on Sakari Puisto. Valtakunnanpolitiikan ulkopuolelta ehdolla ovat Kristiina Ilmarinen, Ossi Tiihonen ja Urpo Vähäranta.

Puheenjohtajavaalin äänestystulos on aikataulun mukaan tiedossa kello 13:n paikkeilla. Äänestystulos ja päivän muut käänteet näytetään suorana MTV Uutiset Livessä.

Kokous on korona-ajan sisätapahtumaksi poikkeuksellisen iso. Ilmoittautuneita on noin 2 000, minkä lisäksi jälki-ilmoittautuneet ja media nostavat väkimäärän noin 2 500:aan.

Vaikka koronatilanne on viime viikkoina herättänyt huolta ympäri Suomea, perussuomalaisille on ollut koko ajan selvää, että kokous järjestetään.

– Tämä on todella turvallinen. Paljon turvallisempi kuin yökerhot, Putkonen sanoo.

Ketään ei voi pakottaa käyttämään maskia

Seinäjoki Areenassa on tilaa pitää turvavälejä, ja käsidesiä on tarjolla. Putkosen mukaan järjestelyistä on käyty vuoropuhelua THL:n ja muiden viranomaisten kanssa.