Lähteet: Irakissa ammuttu 15 mielenosoittajaa – protestoijat tunkeutuivat presidentinpalatsiin

Shiiajohtaja al-Sadr nälkälakkoon

Al-Jazeera uutisoi, että Iran on perunut lennot Irakiin ja ohjeistanut irakilaisia välttämään maahan matkustamista. Lisäksi Iran on sulkenut kaikki Irakin vastaiset rajansa.

Tutkija: Ennenaikaisilla vaaleilla huono vaikutus demokratisoitumiseen

Irakissa on osoitettu jo kuukausia mieltä. Al-Sadr tukijoineen on vaatinut maahan uusia vaaleja ja maan parlamentin hajottamista. Parlamentti on ollut umpikujassa jo kymmenen kuukautta, ja maa on ollut ilman uutta hallitusta.