33-vuotias mies vangittiin epäiltynä lapsenraiskauksesta – majoitti luonaan hatkanuoria

Poliisi kuvituskuvia3
Kuvituskuva.Mediahub
Julkaistu 45 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Outi Jaatinen

outi.jaatinen@mtv.fi

Mies vangittiin epäiltynä lapsenraiskauksesta Hämeenlinnassa, poliisi tiedottaa. Viranomaiset kaipaavat nyt vihjeitä.

Hämeen poliisi epäilee miehen syyllistyneen muun muassa lapsenraiskaukseen Hämeenlinnassa. Tämän luona Iittalassa on saattanut majailla nuoria, joita poliisi pyytää ottamaan yhteyttä.

33-vuotias mies vangittiin eilen 2. syyskuuta Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa. Häntä epäillään todennäköisin syin muun muassa lapsenraiskauksesta. Uhri on alaikäinen tyttö.

Poliisin mukaan rikoksesta epäillyn miehen omakotitalo on saattanut toimia majapaikkana etenkin hatkanuorille, jotka ovat karanneet sijoituspaikastaan. Poliisi epäilee, että miehen luona majailleet nuoret ovat saattaneet saada häneltä päihteitä.

Poliisi pyytää, että miehen luona majailleet nuoret tai asiasta muuten tietävät ottaisivat yhteyttä asian selvittämiseksi ja jotta mahdolliset muut uhrit löydettäisiin.

Yhteydenotot pyydetään puhelimitse Hämeen poliisin vihjepuhelimeen numeroon 0295 414 222 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.hame@poliisi.fi.

Poliisi ei tässä vaiheessa tiedota rikosepäilystä enempää. Esitutkinta on kesken.

