Hätkähdyttävää katsottavaa: miehet pieksivät kolmea Instagram-mallia kehässä

Vapaaottelukehään tuotiin Romaniassa kolme naispuolista Instagram-mallia kahta miestä vastaan. Miehet voittivat.

Viime vuosina ovat yleistyneet erinäiset sosiaalisesta mediasta tuttujen hahmojen kamppailuottelut. Paikoin kehään on tuotu useita henkilöitä samanaikaisesti toisiaan vastaan, ja joissakin tapauksissa vastakkain on lyöty myös eri sukupuolien edustajia. Näin on toiminut esimerkiksi kontroversiaali romanialainen Real Xtreme Fighting -yhtiö, kuten tässäkin tapauksessa.

Miehet Costica Prisecaru ja Sebastian Rechinu ottelivat Alicia Bonitaa, Denisa Costeaa ja Maria Adrianaa vastaan. Kyseisillä naisilla on runsaasti seuraajia Instagramissa, ja Bonita julkaisee lisäksi eroottista sisältöä Onlyfansissa.

Naiset tanssivat ja twerkkasivat viihteen hengessä ennen ottelua.

Naisilla oli matsissa pääsuojat, miehet ottelivat ilman.

Miehet eivät kainostelleet, vaan kävivät naisten päälle kovin ottein, sekä potkuin että lyönnein. Yksi potkuista osui kovaa Maria Adrianaa vatsaan.

Vain kolme minuuttia kestänyt otatus päättyi miesten selkeään voittoon. Adriana ei tätä hyväksynyt. Turvahenkilöstö joutui pidättelemään häntä, kun hän oli hyökkäämässä voittoa juhlineiden miesten kimppuun.

Adriana julkaisi sittemmin uhmakkaan kommentin Instagramissa.

– Erona on, että pysyin pystyssä. Älkää enää aliarvioiko naisia älkääkä halveksiko heitä vain siksi, että olette miehiä, hän kirjoitti.

Ottelu on herättänyt runsaasti närää sosiaalisessa mediassa. Osa on ihmetellyt, miten moinen miesten ja naisten välinen mittelö voidaan sallia, ja osa on ollut sitä mieltä, että otelleiden miesten tulisi hävetä.