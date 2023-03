Vapaaottelijat nostivat toppinsa ylös – vilauttivat katsojille vielä uudestaankin

OnlyFans-kaksikko Inked Dory ja Karina Pedro osallistui hiljattain Clash of the Stars -organisaation vapaaottelutapahtumaan Tshekin Prahassa. He toimivat parina ottelussa vaikuttaja, laulaja ja näyttelijä Kristal Shineä sekä malli Denisa Ryndovaa vastaan.