Instagram poisti mallityttöystävän yläosattoman kuvan – tubettaja-nyrkkeilijä Jake Paul iski vastaan: "Katsotaan, poistavatko he tämän"

Rose latasi Instagramiin taannoin otoksen, jossa poikaystävä Paulin käsi on hänen paljailla rinnoillaan nännien peittona. Rose on julkaissut kuvan myös Twitterissä.

Twitterissä kuva on yhä esillä, ja myös Paul on jakanut sen eteenpäin . Sen sijaan Instragram poisti otoksen, sillä se ei hyväksy palvelussaan alastomuutta.

– Katsotaan, poistavatko he tämän. Tämä on sama asia, Paul kirjoitti otoksen yhteydessä.

Tubettajana tunnettu Paul on käynyt vajaassa kahdessa vuodessa viisi ammattilaisnyrkkeilyottelua, jotka hän on voittanut kaikki. Edellisissä kahdessa ottelussaan hän tyrmäsi entisen UFC-mestarin Tyron Woodleyn.

Vireillä on myös Paulin mahdollinen hyppääminen vapaaotteluhäkkiin, mistä hän on lähettänyt haasteen UFC-ottelija Jorge Masvidalille. Paul on välittänyt otteluehdot Twitterissä promootion puheenjohtaja Dana Whitelle. Yhdysvaltalainen muun muassa vaatii Whitea nostamaan UFC-ottelijoiden ottelukohtaisen minimipalkan 12 000 dollarista 50 000 dollariin ja takaamaan UFC:n vuosituotoista 50 prosentin jaon ottelijoiden kesken.