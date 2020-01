Harvinaista kuultavaa! Tältä kuulostaa lumileopardin ja kouluttajan välinen keskustelu – ”Lux on poikkeuksellisen puhelias”

Lumileopardit ovat Korkeasaaren konkareita



Lumileopardeilla on pitkä historia Korkeasaaressa. 1960-luvulta lähtien saarella on syntynyt reilu sata pentua, mikä on enemmän kuin missään muussa eläintarhassa. Alkujaan laji on peräisin Himalajan kylmiltä ja lumisilta vuoristoseuduilta.