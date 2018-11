Harri Vihola ryntäsi ensimmäisenä poliisimiehenä Jokelan kouluun – "Koulussa oli ihan hiljaista, ainoat merkit ihmisistä olivat vainajat"

"Koulussa oli ihan hiljaista"

– Niin kauan kuin koulun sisälle saatiin lisäapuja, tunnelma oli tietysti jännittynyt, että mitä tulee vastaan. Siellä oli hiljaisuutta, ei ollut tarkkaa tietoa, mitä on tapahtunut.

Vihola partioineen ei kohdannut ampujaa kertaakaan. He kiersivät koulua ja evakuoivat samalla oppilaita: vuorotellen poliisi saatteli nuoria ja henkilökuntaa turvaan.

Vihola ei enää työskentele partiotehtävissä kentällä. Nykyään hänen työympäristönään on Helsinki-Vantaan lentoasema.

"Ei tätä kukaan unohda kukaan, joka siellä on ollut"



Vihola ei enää työskentele kentällä partiotehtävissä. Nykyisin hän työskentelee päällystötehtävissä Helsinki-Vantaan lentoasemalla. 11 vuoden takaiset tapahtumat palaavat kuitenkin aina välillä poliisin mieleen, mutta itsensä kanssa asiat on käsitelty, Vihola vakuuttaa.

– Nämä asiat on kyllä itseni kanssa käsitelty, mutta kyllä tapahtumat palaavat mieleen, jos on uutisointia tai muuten päivämäärä nousee esille. Kyllä se päivämäärä on syöpynyt muistiin varmaan koko loppuelämäksi. Ei tätä tapahtumaa unohda kukaan, joka siellä oli, Vihola päättää.