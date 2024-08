Harri Heliövaara rajusta päätällistään: "Erilaisia testejä päivittäin"

Heliävaara palasi Yhdysvalloista Suomeen kolme päivää sitten. Perjantaina on edessä jälleen lähtö, kun hän matkaa New Yorkiin pelatakseen Yhdysvaltain avoimissa. Heliövaara voitti viime vuonna turnauksen sekanelinpelin Kazakstanin Anna Danilinan kanssa.

– Makea on lähteä. US Open on yksi kauden neljästä grand slamista ja on viime vuoden sekanelinpelin voitto taustalla. On ihan kiva mennä tuollaiseen voittajan statuksella, edellisvuoden voittajana, Heliövaara sanoi.