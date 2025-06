Harri Heliövaara: Tuplapettymys

Suomen Harri Heliövaara ja britti Henry Patten ovat hävinneet tenniksen Ranskan avointen miesten nelinpelin puolivälierissä.

Yhdysvaltalaiset Christian Harrison ja Evan King etenivät Pariisin massakenttäturnauksessa välieriin lukemin 6–3, 6–4.

Kummassakin erässä nähtiin yksi syötönmurto, ja molemmat tulivat Heliövaaran syötöillä.

Tappio lienee erityisen karvas, koska Heliövaara, 35, olisi noussut voitolla ensi viikon maailmanlistan kärkeen.

Nykyiset ykköset, Hondurasin Marcelo Arevalo ja Kroatian Mate Pavic putosivat jo turnauksen edellisellä kierroksella. He voittivat Pariisissa viime vuonna, kun taas Heliövaara/Patten joutui luovuttamaan puolivälierän.

Suomalaisässä löytyy ensi maanantain listan kolmannelta sijalta, 310 pistettä Arevalon ja Pavicin takana. Hän kaavaili STT:lle helmikuussa, että nousu listaykköseksi tapahtuisi Ranskan avointen ja Wimbledonin välissä.

Heliövaaralla on saman verran pisteitä kuin Pattenilla, mutta suomalaisella on vuodentakaisen Ranskan avointen -loukkaantumisen jäljiltä vähemmän turnauksia pelattuna, minkä vuoksi hän on brittipariaan ylempänä rankingissa.