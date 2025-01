Harri Heliövaaralle huippustartti Australian avoimissa – "Teimme juuri sen, mitä piti"

Harri Heliövaara ja Britannian Henry Patten selvisivät tenniksen Australian avoimissa 66 minuutissa nelinpelin ensimmäisen kierroksen vastustajistaan. Heliövaara ja Patten kukistivat Melbournessa Intian Rithvik Choudary Bollipallin ja Yhdysvaltain Ryan Seggermanin lukemin 7–6 (7–5), 6–1.

– Erittäin hyvä alku Australian avoimille. Teimme juuri sen, mitä piti, Heliövaara kertoi tunnelmistaan.

– Grand Slameissa on pieni ekstrajännitys, mutta siitä on jotenkin oppinut nauttimaan. On kiva huomata, että pystyy juuri silloin pelaamaan parastaan, kun vatsanpohjaan tulee pieni jännitys.

Heliövaara ja Patten onnistuivat sateen torstaille viivästyttämässä ottelussa vastustajiaan paremmin muun muassa ykkössyötöissään ja syötönpalautuksissa. Tasaisen ja katkaisupeliin venyneen ensi erän jälkeen suomalaisbrittiläinen pari pallotteli toisen erän lähes virheittä.

– Syötimme molemmat hyvin. Samoin vastustajat tasaisessa ensimmäisessä erässä. Tie-breakin pelasimme tarkasti ja pääsimme toisessa erässä kivasti edelle. Toisessa erässä myös palautukset alkoivat napsua hyvin, Heliövaara kertasi ottelun vaiheita.

Heliövaara ja Patten on sijoitettu turnauksessa kuudenneksi. He kohtaavat nelinpelin toisella kierroksella Australian Marc Polmansin ja Matthew Romiosin.

Heliövaaran ohjelmassa on tänään vielä sekanelinpeli kazakstanilaisen Anna Danilinan kanssa. Kaksikko voitti Yhdysvaltain avointen sekanelinpelin vuonna 2023.