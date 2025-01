Harri Heliövaaralta huima temppu Australiassa parinsa kanssa

Suomen Harri Heliövaara ja hänen brittiparinsa Henry Patten etenivät miesten nelinpelin välieriin Australian avoimessa tennisturnauksessa.

Puolivälieräkohtaamisessa kaksikko kaatoi Monacon Hugo Nysin ja Ranskan Edouard Roger-Vasselinin erin 6–3, 7–5. Monacolais-ranskalainen pari on sijoitettu turnauksessa 15:nneksi.

"Tähän ei jäädä"

Kuudenneksi sijoitetut Heliövaara ja Patten eivät ole hävinneet turnauksessa vielä ainuttakaan erää.

Viime vuonna Wimbledonin mestaruuden klaarannut pari on selvittänyt kauden ensimmäisessä grand slam -turnauksessa kaikki neljä otteluaan erälukemin 2–0.

– Hieno matsi tänään, mutta ei voi sanoa, että oli täydellinen ottelu. Vastustajat palauttivat muutaman geimin todella hyvin ja kummassakin erässä menetettiin yhdet syötöt, kommentoi Heliövaara Tennisliiton tiedotteessa.

– Toisaalta meidän palautuspeli oli erittäin hyvää ja murrettiin vastustajan syötöt yhteensä neljä kertaa. Nautittiin Margaret Court Areenan tunnelmasta ja tosi tyytyväisiä pitää olla.

Heliövaara ja Patten kohtaavat välierissä voittajan ottelusta Julian Cash/Lloyd Glasspool – Kevin Krawietz/Tim Puetz.

Tavoite semifinaaliin on kristallinkirkas.

– Välieräpaikka on nyt Australiassa otettuna, mutta ei me edelleenkään olla sitä mieltä, että me tähän jäädään, vaan laitetaan kaikki peliin huomisessa semifinaalissa, Heliövaara lisäsi.

Paldanius kahdeksan parhaan joukkoon

Suomalaisonnistumista nähtiin myös poikien sarjassa, kun Oskari Paldanius voitti kolmannella kierroksella neutraalilla statuksella pelaavan Jegor Pleshivtsevin. Paldanius vei voiton vastustajastaan erin 6–3, 6–2.

Suomalainen etenee voittonsa myötä puolivälieriin, eli kahdeksan parhaan joukkoon. 17-vuotiaan Paldaniuksen seuraava vastustaja on Yhdysvaltain Jack Kennedy.