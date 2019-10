Harjavallan koulujen ovet lukittiin verisen 17-vuotiaan naisen takia – "Täällä on jännittynyt tunnelma"

Harjavallan keskustan yläkoulun rehtori Sari Lukka kertoo, että poliisi on vakuuttanut, ettei naisesta uskota olevan vaaraa ulkopuolisille. Keskustan kouluissa on päätetty kuitenkin pysytellä lukittujen ovien takana kunnes nainen on löydetty.

– Kaikista kouluista on ovet kiinni. Asiasta on myös tiedotettu Wilmaan ja hätäviestin kautta henkilökunnalle heti aamulla. Eli olemme varovaisia.

Ei paniikkia

Tämänhetkisen tiedon mukaan nainen on liikkeellä yksin. Hän on 165-senttinen ja vaaleahiuksinen. Yllään hänellä on mustat trikoot, musta huppari, puolipitkä oliivinvihreä talvitakki sekä sekä selässään reppu. Mahdollisesti naisella on mukanaan myös jokin muu kantamus.