Poliisi: Turussa kadonnut Kimi on hengenvaarassa kovan helteen takia – “Tilanne on kriittinen”

20-vuotiaalla Kohosella on lievä kehitysvamma ja hän on lähes kuuro.

– Hänellä on aiemminkin ollut tapahana piiloutua erilaisiin rakennuksiin ja rakennelmiin. Siksi on syytä olettaa, että hän on nytkin hakeutunut johonkin piilopaikkaan, kertoo rikosylikomisario Jari Riiali tiedotteessa.