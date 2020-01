Mysteeri Harjavallassa: Paula, 59, ollut kateissa jo lähes kuukauden – poliisi kaipaa edelleen vihjeitä

Laajat etsinnät on toistaiseksi lopetettu, kertoo komisario Matti Ala-Haavisto Kokemäen poliisista.

Poliisipartioiden- ja koirien lisäksi etsintöihin on osallistunut Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa. Poliisin mukaan nainen katosi Vinnarin kaupunginosan alueelta.

– Häntä on etsitty Vinnarin alueelta, Harjavallan keskustasta ja Kokemäenjoen alueelta. Etsintäolosuhteet ovat olleet haastavat ankarien kelien vuoksi. Joen vesi on hyvin korkealla ja virtaukset voimakkaat. Isot etsinnät on nyt lopetettu, mutta tietenkin arvioimme tilannetta tarpeen mukaan uudestaan, komisario kertoo.