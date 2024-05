Häntä Nikki Haley aikoo äänestää

Haleyn mukaan Trumpin politiikka ei ole täydellistä, minkä hän korostaa tehneensä selväksi moneen otteeseen. Haley aikoo kuitenkin äänestää Trumpia, koska hänen mielestään istuva demokraattipresidentti Joe Biden on ollut katastrofi.

Haley on kritisoinut Trumpia muun muassa tämän sotilasliitto Natoa koskevista kommenteista sekä ottanut useaan otteeseen esille Trumpiin kohdistuvat useat oikeudenkäynnit ja syytteet. Trump on jo sanonut, että Haley ei ole hänen tuleva varapresidenttiehdokkaansa.

