Hanna Myllymaa jatkaa Ensitreffit alttarilla -asiantuntijana – tällaisia pareja hän toivoo ohjelman uudelle kaudelle

Tuleva Ensitreffit alttarilla -kausi on Hanna Myllymaalle viides.

Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta nähdään jo 12. tuotantokausi, ja sen osallistujahaku on parhaillaan käynnissä. Tulevalla kaudella asiantuntijana jatkaa pariterapeutti Hanna Myllymaa, jolle tuleva Ensitreffit-kausi on jo viides.

Myllymaa kertoo MTV Uutisille olevansa hyvin tyytyväinen, onnellinen ja kiitollinen voidessaan jatkaa Ensitreffit alttarilla -asiantuntijana.

– Tykkään tästä tuotannosta tosi paljon, ja olen täydestä sydämestäni siellä mukana. Haluan olla parien tukena, hän tunnelmoi.

Ensitreffit-asiantuntijoilla alkaa pian jälleen suuri urakka, kun he käyvät ohjelmaan lähetetyt hakemukset läpi ja muodostavat niiden tiimoilta ohjelmassa nähtävät parit. Myllymaa toivoo, että tulevalle Ensitreffit-kaudelle saataisiin muodostettua ainakin yksi keski-ikäinen pari.

– Senkaltaisen parin muodostaminen on ollut monena vuotena niin lähellä, mutta se on jäänyt pienestä kiinni. Toivon, että erityisesti sellaisia hakemuksia tulisi, hän sanoo.

Myllymaa toivoisi myös, että tulevalla kaudella nähtäisiin Ensitreffit alttarilla -historian ensimmäinen samaa sukupuolta oleva pari.

– Ja jos puhutaan yksilöistä, niin ylipäätään toivoisin, että (ohjelmaan hakisi) sellaisia ihmisiä, jotka ovat valmiita kehittämään itseään ja kasvaamaan, heittäytymään ja oppimaan itsestään lisää. Tämähän on aivan valtavan huikea kasvumatka, hän sanoo.

Tapani Alanen, Kari Kanala ja Hanna Myllymaa työskentelivät kolmen kauden ajan yhdessä Ensitreffit-asiantuntijoina.

Tulevalla Ensitreffit alttarilla -kaudella Myllymaa saa rinnalleen uudet asiantuntijakollegat Kari Kanalan ja Tapani Alasen jäädessä pois ohjelmasta. Myllymaalle jää lämpimät muistot Kanalan ja Alasen kanssa työskentelemisestä.

– En ole tuommoisessa tiimissä saanut ikinä työskennellä. Kokemus on hyvin ainutlaatuinen, hän kuvailee.

Vaikkei kolmikko vastaisuudessa enää työskentelekään yhdessä Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa, ei Myllymaa jaksa uskoa, että heidän yhteistyönsä päättyisi tähän.

– He ovat valtavan hienoja ja sydämellisiä ihmisiä. Se, miten tiimimme on toiminut, on ollut niin ainutlaatuista. Minulla on lämpimiä tunteita sekä yhteistyötämme että heitä kohtaan.

Uudet asiantuntijat julkaistaan lähempänä ohjelman alkua.