Ensitreffit-Tainan äiti oli aluksi jopa peloissaan kuullessaan tyttärensä aikeista avioitua tuntemattoman kanssa: "Tuli kyllä aika yllätyksenä"

Ensitreffit alttarilla -ohjelman 11. kaudella toisilleen ennestään tuntemattomat Taina ja Matti avioituvat Bodomin kartanolla Espoossa. Tainan äiti Pirjo kertoi MTV Uutisille olleensa hyvin yllättynyt kuullessaan, että hänen tyttärensä on menossa naimisiin tuntemattoman ihmisen kanssa.

– Vaikka tiedän, että tyttäreni on hyvin rohkea, mutta että näin pitkälle vietyä… Se tuli kyllä aika yllätyksenä, hän kertoi.

Äidille Tainan Ensitreffit alttarilla -prosessi on näyttäytynyt kiireisenä.

– Ei olisi tullut mieleenkään, kuinka paljon eri tapaamisia ja valmisteluita tämä käsittää. Mutta ehkä se vie niin mukanaan, jolloin näille henkilöille on helpompaa suoriutua siitä, kun asiaa työstää jo ennen kuin vihkiminen tapahtuu, hän pohti.

– Tulee siitä tai ei tule, niin toivottavaa on, että he olisivat rehellisiä sekä itselleen että toisilleen. Tämä prosessi on kuitenkin heillekin henkisellä tasolla ihan valtava, niin että jaksaisi todella tutustua siihen toiseen, niin kuin sulhanen taisi valassa sanoakin, hän sanoi.