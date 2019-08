"Hän ei ole enää sama ihminen" – Sarahin 12-vuotias poika hakattiin koulussa julmasti: Valvontakameravideo osoittaa, miten opettaja käveli ohi puuttumatta asiaan

– Se olisi voitu estää, jos joku vain olisi välittänyt. Se satutti, koska hän on minulle kaikki.

Sarahin poika sai tilanteessa pysyviä vammoja aivoihin ja selkärankaan. Tilanteen jälkeen pojan opiskelusta ja elämisestä ylipäätään on tullut vaikeaa.

Äiti haastaa koulun oikeuteen

Sarah on päättänyt viedä yli puolitoista vuotta vanhan tapauksen nyt oikeuteen. Koulun pihalta kuvatulta valvontakameravideolta on nähtävissä, että henkilökuntaan kuuluva ihminen kävelee tilanteen ohi puuttumatta lainkaan kahakointiin.

Sarahin asianajaja Ben Meiselasin mukaan valvontakameravideolta on nähtävissä, että pahoinpitelijä tiesi mitä teki.

Asianajaja on ylipäätään tyrmistynyt siitä, miten koulu on hoitanut asiaa.

– Koulupiiri on nähnyt myös videon. Fakta, että he ovat katsoneet videon ja eivät voi pyytää tapahtuneesta edes anteeksi, on kuvottavaa, Meiselas kertoo.