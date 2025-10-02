SM-liigan illan ainokainen Lukon ja KooKoon välillä ei ole tarjonnut vielä sen suurempia tapahtumia.

Kaikista hämmästyttävin fakta löytyi tilastojen puolelta, kun ottelu ylitti puolen välin. Lukko oli tuossa vaiheessa laukonut 27 kertaa maalia kohden, kun taas Rauman illan vierasjoukkue KooKoo oli laittanut Lukon maalivahdin Daniel Salosen torjumaan vain kaksi kertaa.

KooKoo sai hieman juonen päästä kiinni erän loppua kohden mentäessä. Saloselle merkattiin toisen kaksikymppisen aikana viisi torjuntaa (yhteensä seitsemän torjuntaa, 2+5).

KooKoon maalilla Juha Jatkola on torjunut tähän mennessä 28 kertaa (14+14).

Lukko on luonut maaliodottamaa lähes kahden osuman edestä (1,93). KooKoolla vastaava lukema on vain 0,54.

Niitä tärkeimpiä eli maaleja oli syntynyt kahden erän aikana yhtä paljon kuin Kojo sai aikanaan pisteitä euroviisuissa (pyöreä nolla).