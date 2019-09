Haminan kaupunginjohtaja iloitsee Googlen jätti-investoinnista: "Suomessa on tehty monia asioita oikein"

Teknologiajätti osti vanhan Summan paperitehtaan vuonna 2009 ja on investoinut palvelinkeskukseensa tasaisesti vuosien aikana. Perjantain ilmoituksen myötä yhtiön investoinnit Haminassa kohoavat jo yli kahden miljardin euron.

– Nyt ollaan siirrytty uudelle tasolle ja mittakaava on valtava. Kun yhtiölle on vaihtoehtojakin tarjolla, niin kyllä tämä kertoo siitä, että Suomessa on tehty monia asioita oikein, Muhonen sanoo.