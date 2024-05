Hamasin panttivangiksi luultu mies löytynyt kuolleena Israelissa

Ruumiin löydyttyä tutkimuksissa on selvinnyt, että Livman olikin surmattu verilöylyssä, Israelin armeija vahvistaa lausunnossaan. Armeija ei kuitenkaan suostunut kertomaan yksityiskohtia siitä, mistä ja miten ruumis oli löydetty.

– Yli 200 päivää ja yötä kestäneiden etsintöjen, huolen, rukousten ja kymmenientuhansien israelilaisten kyyneleiden jälkeen meille on kerrottu suurella surulla, että rakas poikamme ei ole enää elävien joukossa, perhe sanoi lausunnossaan.

Äärijärjestöt sieppasivat noin 250 panttivankia hyökätessään Israeliin lokakuun alussa. Israelin arvion mukaan Gazassa on edelleen vajaat sata panttivankia. Loput on vapautettu tai he ovat kuolleet.