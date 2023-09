Hallitus, Purra ja Rydman saivat enemmistön luottamuksen – tyhjiä ääniä oli jonkin verran

– Jos tällaisia kohuja tulee, tilanne on arvioitava välittömästi uudelleen, hän sanoo.

Saako Biaudet sanktioita?

– Ainakaan se (tyhjän äänestäminen) ei vie yhteistyötä parempaan suuntaan. Rkp:n asia on käsitellä tämä. En ennakoi sanktioita, kun tämä on Rkp:n asia käsitellä, Perussuomalaisten Jani Mäkelä pohti.

Orpo piti tarpeellisena

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) uskoo, että hallitus on nyt vahvempi kuin ennen kohua.

– Täältä lähetetään nyt viesti suomalaisille, ettei rasismille ole sijaa. Hallitus on yhtenäisempi kuin ennen tätä kriisiä. Oli hyvä, että tämä tuli nyt käytyä läpi. Ymmärretään toisiamme varmasti paremmin tällä hetkellä, Orpo kertoi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra kokee niin ikään, että yhteistyö hallituksen sisällä on hyvää. Purran mukaan Perussuomalaiset ei ole vähätellyt rasismin aiheuttamaa ongelmaa.

– Perussuomalaiset ei ole vähätellyt ongelmaa. Lehdistössä on nostettu esille, että Suomi on rasistinen maa. Kun olemme sanoneet, että maahanmuuttajat ovat Suomessa tyytyväisiä, se ei ole ongelman vähättelyä. Ongelma on vakava, mutta voimme keskustella laajemminkin, Purra mietti.