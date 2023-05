”Puolustusvoimilla on kasvaneen reservin koulutuksen myötä entistä suurempi tarve kokeneille ja vaativissa tehtävissä toimiville reserviläiskouluttajille. Lisäksi Suomessa on entistä enemmän reserviläisiä, joiden toimintakyky on 60-vuotiaana edelleen erinomainen”, Pääesikunta lausuu hallitusneuvottelijoille.