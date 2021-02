Hallitus avaamassa apteekkien hintakilpailua – ministeri Pekonen: "Uskon, että on vaikutusta hintoihin"

– Tämä on mielenkiintoista sitten nähdä minkälainen vaikutus tällä tulee olemaan. Tietenkään tavoitteena ei ole se, että lääkkeitä otettaisiin tai myytäisiin turhaan. Siksi pidän tärkeänä, että apteekeissa on edelleen neuvontaa ja siellä asiantuntijat auttavat lääkkeiden valinnassa ja myynnissä.

– Hintakilpailun osalta on kuitenkin tärkeää, että me voimme tehdä pieniä viilauksia. Tämä oli nyt meidän esityksemme, jota viemme eduskuntaan eteenpäin, jotta hintakilpailu mahdollistetaan itsehoitolääkkeiden osalta, Pekonen muotoilee.

– Tästä on maailmalta hyviä, mutta myöskin huonoja esimerkkejä. Itse ajattelen, että tämä on katsottava terveys ja turvallisuus edellä.

"Apteekkarien voittoihin puututtava"

– Kyllä tähän täytyy mielestäni puuttua. Uskon, että apteekkitalouden kokonaistarkastelulla voimme siihen puuttua. Pitää samalla kuitenkin muistaa, että apteekkarien tulot koostuvat monestakin asiasta. Siinä on lääketaksa ja lääkevero, jota pitää kokonaisuutena tarkastella.

– Me tiedetään selvitysten perusteella, että suomalaiset maksavat lääkkeistä enemmän kuin muissa pohjoismaissa. Me haluamme hakea ennakkoluulottomasti esimerkkejä muualta siitä, miten on saatu kuluja tässä suhteessa kavennettua.