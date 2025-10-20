Sotarikostuomiota Suomessa suorittanut kenraali on kuollut.
Suomessa sotarikostuomiotaan suorittanut serbikenraali Nebojsa Pavkovic, 79, on kuollut, kertoi Serbian presidentinkanslia maanantaina.
Pavkovic vapautettiin ennenaikaisesti viime kuussa, koska hänen terveytensä oli hyvin huono. YK:n sotarikostuomioistuin tuomitsi hänet vuonna 2014 yhteensä 22 vuodeksi vankilaan albaaneja vastaan tehdyistä sotarikoksista Kosovon sodan aikana 1990-luvulla.
Serbimedian mukaan Pavkovic vietiin sotilassairaalaan heti sen jälkeen kun hänet oli kuljetettu maahan Serbian hallituksen koneella.
Pavkovic oli Serbian entisen presidentin Slobodan Milosevicin läheinen liittolainen. Milosevic kuoli vuonna 2006 kesken oman sotarikosoikeudenkäyntinsä.
Milosevicin ja Serbian viranomaisten mukaan Serbia kävi täysin laillista sotaa terroristijärjestöksi leimaamaansa Kosovon vapautusarmeijaa (KLA) vastaan.
Kosovo itsenäistyi vuonna 2008. Serbia ei edelleenkään tunnusta sen itsenäisyyttä.