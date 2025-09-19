Satoja tuhansia ihmisiä osallistui torstaina ympäri Ranskaa järjestettyihin talouden sopeutustoimien vastaisiin mielenosoituksiin.
Maassa järjestettiin torstain aikana yli 250 mielenosoitusta, joissa vaadittiin hallituksen säästöpolitiikan lopettamista ja yleisen elintason parantamista.
Ranskan sisäministeriön mukaan mielenosoittajia oli kaikkiaan 500 000. Ammattiyhdistysliikkeen mukaan luku ylitti miljoonan.
Pariisissa poliisi joutui käyttämään muun muassa kyynelkaasua rajuimpien mellakoiden hajottamiseksi.
Ranskalaislehti Le Monden mukaan etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuoliset mielenosoitukset sujuivat kuitenkin pääosin rauhallisissa tunnelmissa.
Siitä huolimatta satoja ihmisiä on pidätetty eilisen aikana. Mielenosoituksia oli turvaamassa jopa yli 80 000 poliisia.