Hallituksen valmisteilla olevaa yritysten maastapoistumisveroa kauhistellaan: "Suomen verotuksen tasossa on jotakin vialla, jos pitää maasta pakenevia yrityksiä ryhtyä jahtaamaan"

Veroa ei tarvitsisi maksaa, kun varojen siirto liittyy arvopapereiden rahoitukseen, varat on asetettu vakuudeksi tai varojen siirto tapahtuu vakavaraisuusvaatimusten täyttämiseksi tai likviditeetin hallinnan vuoksi ja varojen on tarkoitus palautua Suomeen vuoden kuluessa.

"Verotuksen tasossa on pahasti jotakin vialla"



Valtioneuvoston tiedotteen mukaan kyseessä on muutos, jolla pyritään yhdenmukaistamaan EU-maiden verojärjestelmiä ja poistamaan harmonisoimattoman järjestelmän ongelmia. Samansuuntaista lainsäädäntöä on jo voimassa useissa EU-maissa, kuten Ruotsissa ja Saksassa.

Lakiehdotus liittyy yritysten veronkiertoa ehkäisevään direktiiviin

Veron tarkoitus on kohdentaa verotusoikeus valtiolle, jossa ollessaan yrityksen arvonnousu on kertynyt. Tämä vastaa kansainvälisen verotuksen keskeistä periaatetta, jonka mukaan ensisijainen verotusoikeus on maalla, jossa tulo on kertynyt.