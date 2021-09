Keskuskauppakamarin Romakkaniemi sanoo exit-veroa moraaliseksi poseeraukseksi, jolla ei ole mitään vaikutusta verotuloihin

– Tämä on rumaa. Se että Li Andersson syyttää Petteri Orpon haluavan ”edistää rikkaiden verovälttelyä” on hävytön vale. Exit-vero on moralistista poseerausta, jolla ei ole käytännössä mitään merkitystä verotulojen kannalta. Sen sijaan negatiivinen signaalivaikutus on ilmeinen, Romakkaniemi kirjoittaa Twitterissä.