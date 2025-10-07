Emma Watson on ollut vaitonainen suhteestaan.

Harry Potter-tähti Emma Watson,35, kohautti suurella timanttisormuksella vasemmassa nimettömässään saapuessaan Pariisin muotiviikoille.

Sormus käynnisti välittömästi spekulaatiot mahdollisesta kihlauksesta. Watsonin teidetään seurustelavan 30-vuotiaan Kieran Brownin kanssa, joka on näyttelijän opiskelutoveri.

Emma watsonin nimetöntä koristi suuri timanttisormus./All Over Press

Kaksikko on pitänyt matalaa profiilia suhteestaan, mutta heidän tiedetään pitäneen yhtä yli vuoden.

Watson näyttäytyi hymyilevänä Miu Miun näytöksessä, jonne ehti opintojensa lomassa.

Emma Watson saapui tyylikkäänä Pariisin muotiviikoille./All Over Press

Kohu mahdollisesta kihlauksesta tulee vain noin kuukausi sen jälkeen, kun Watson kritisoi perinteistä avioliittokäsitystä.

Viime kuussa Watson totesi suositulle podcast-juontajalle Jay Shettylle olevansa huolissaan naisiin kohdistuneista avioliittopaineista ja sanoi sen olevan väkivaltaa ja julmuutta.

Hän myös lisäsi, että vaikka toivoo menevänsä naimisiin, niin hän ei tunne olevansa siihen oikeutettu.

– Se on joko tarkoitukseni ja kohtaloni, tai sitten ei, hän sanoi.

Lähde: Metro