Anonymous väittää vuotaneensa Kremlin salaisuudet

Anonymous-hakkerikollektiivi väittää tehneensä uuden kyber-iskun Venäjää vastaan "Ukrainan puolustamiseksi".

Hakkerikollektiivi kertoo julkaisseensa noin 10 teratavun suuruisen tiedoston, jonka se sanoo sisältävän "tietoja kaikista Venäjällä toimivista yrityksistä, kaikista Kremlin varoista lännessä, Venäjä-mielisistä virkamiehistä, Donald Trumpista ja muusta".

Aiheesta uutisoiva Forbes suhtautuu vuotoon varauksella.

Forbesin artikkelissa huomautetaan, että Anonymousin tekemillä paljastuksilla ei ole nykyään samanlaista painoarvoa kuin aiemmin, koska tietomurtoja on tapahtunut niin runsaasti.

Cybernews-sivuston mukaan vuodetut tiedot eivät ole myöskään erityisen jännittäviä.

Forbesin mukaan moni Anonymousin esittämistä väitteistä on ehditty kumota.

Jopa vuotaneiden tiedostojen kymmenen teratavun koko on kyseenalaistettu ja tietomäärän on todettu olevan kooltaan huomattavasi pienempi. Eräiden huomioiden mukaan tietoihin on kaavittu mukaan jo tiedossa olleita asioita.

Forbesin mukaan jälleen kerran on todettava, että ei ole yllättävää, että tiedoissa esiintyy kansainvälisiä kovan tason nimiä.

Osa nyt vuodetuista tiedoista saattaa kuitenkin lopulta osoittautua hyödylliseksi Ukrainan armeijalle.

Suuren tietomäärän analysoimiseen kuluu kuitenkin runsaasti aikaa. Tässä vaiheessa tiedetään, että tietomäärän seasta on löytynyt myös kiinnostavan oloisia tiedostojen nimiä, kuten Trump-tiedosto, sekä Domino´s Pizza -tiedosto.

Vaikka monien mielestä uusin paljastus vaikuttaa olevan sisällöltään suurelta osin merkityksetön, niin tietojen jatkoanalyysi paljastaa löytyykö seasta kultahippuja.