Ticketmaster vahvisti tutkivansa yhtiöön kohdistunutta valtavaa tietomurtoa

Lipunmyyntijätti Ticketmaster on vahvistanut tutkivansa yhtiöön kohdistunutta valtavaa tietomurtoa.



Hakkeriryhmä on kertonut päässeensä käsiksi 560 miljoonan asiakkaan tietoihin. Australian hallitus ja Yhdysvaltain liittovaltion poliisi kertoivat jo torstaina tutkivansa hakkeriryhmä Shinyhuntersin väitteitä.



Maanantaina Shinyhunters kertoi niin sanotussa pimeässä verkossa varastaneensa Ticketmasterin asiakkaiden nimiä, osoitteita, puhelinnumeroita ja osittaisia luottokorttitietoja. Ryhmä kaupitteli tietoja 500 000 dollarin hintaan.



Ticketmasterin emoyhtiö tapahtumajätti Live Nation Entertainment on ilmoittanut Yhdysvaltain finanssimarkkinoita valvovalle Securities and Exchange Commissionille (SEC) havainneensa luvatonta toimintaa kolmannen osapuolen pilvitietokannassa.



Viranomaisille toimittamassaan asiakirjassa yhtiö kertoo havainneensa luvatonta toimintaa ensimmäisen kerran 20. toukokuuta, eli viikko ennen kuin hakkeriryhmä kertoi toimistaan verkossa.