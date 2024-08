Hakkereilta villejä dopingpaljastuksia supertähdistä – jäljet johtavat Venäjälle

Tiedostojen mukaan esimerkiksi Barcelonan jalkapallotähti Robert Lewandowski olisi jäänyt kiinni anabolisten steroidien käytöstä vuonna 2022 Bayern Münchenin ja TSG Hoffenheimin välisessä ottelussa, mutta käryä ei olisi koskaan julkaistu. Dopingkäryn todenperäisyys on erittäin epäilyttävä, sillä Saksassa pelatessaan Lewandowskin testaus olisi tapahtunut Saksan antidopingviranomaisten toimesta.

Listalla on myös mukana puolalainen tenniksen maailmanlistan kärkinainen Iga Swiatek . Hänen väitetään jääneen kiinni erytropoietiinista, eli tuttavallisemmin EPOsta. Käry olisi asiakirjojen mukaan tapahtunut vuoden 2021 Wimbledonin ottelussa Ons Jabeuria vastaan.

Tietojen aitous epäilyttää, mutta selvää on, että hakkerihyökkäys on todellinen. Poladan lisäksi hyökkäyksen sivustolleen on vahvistanut myös Puolan digitalisaatioministeriö. Hakkeriryhmän kansallisuudesta ei ole varmaa tietoa, mutta puolalaismedian mukaan vaikuttaa siltä, että jäljet johtavat Venäjälle ja Valko-Venäjälle.