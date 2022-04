Häkellyttävä tilasto: Toto Wolff löysi itsensä kahdeksan Mercedes-vuoden jälkeen uudenlaisesta tilanteesta

Mercedes on voittanut Wolffin vuonna 2014 alkaneella valtakaudella kaikki kahdeksan valmistajien MM-titteliä. Kuljettajien puolella ainoa lipsahdus sattui viime kaudella, kun Max Verstappen nousi ex-kilpailunjohtaja Michael Masin suosiollisella avustuksella mestariksi ohi Lewis Hamiltonin .

Tänä vuonna Wolffin joukot joutuvat taikomaan melkoisen ihmeen, mikäli mielivät jatkamaan mestaruusputkeaan sekä haastamaan Ferraria ja Red Bullia. Alkukauden ongelmista huolimatta Mercedes on kolmen osakilpailun jälkeen yllättävän hyvissä asetelmissa niin kuljettajien kuin valmistajien puolella. George Russell on kuljettajien MM-sarjassa Charles Leclercin jälkeen toisena, valmistajissa Mercedeksen edellä on vain Ferrari.