Häkellyttävä näky: 220-senttinen Zhang, 18, debytoi maajoukkueessa

Maailman pisin nainen Zhang Ziyu, 18, teki debyyttinsä Kiinan koripallomaajoukkueen ottelussa Bosnia-Hertsegovinaa vastaan perjantaina.

Ziyu dominoi harjoitusottelua Bosnia-Hertsegovinaa vastaan, jossa hänet heitettiin kehiin ensimmäisen neljänneksen puolivälissä. Hän pussitti 18 pistettä ja otti seitsemän levypalloa, vaikka pelasikin vain vajaat 13 minuuttia. Kiina voitti perjantain ottelun lukemin 101–55.

– Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Zhang Ziyu pelasi ottelun aikuisten maajoukkueessa. Hänen suorituksensa teki meihin suuren vaikutuksen. Odotan innolla yhteistyötä hänen kanssaan, sanoi Ziyun joukkuetoveri Han Xu ottelun jälkeen.

Kiina ja Bosnia-Hertsegovina kohtasivat uudelleen sunnuntaina, jolloin 124-57. Tällä kertaa Ziyu pussitti 16 pistettä ja kahmi toiset seitsemän levypalloa. Ottelut olivat harjoituspelejä Jinanissa järjestettäviä Aasian mestaruuskilpailuja varten.

Zhang Ziyulta on vaikea riistää palloa pois.IMAGO/VCG/ All Over Press

Ziyun pituudesta on liikkunut ajan saatossa erilaista tietoa, mutta kansainvälisen koripalloliiton Fiban sivuilla hänen pituudekseen on ilmoitettu 220 senttimetriä.

Se tekee hänestä maailman pisimmän naisen, sillä Guinnessin ennätyskirjan mukaan titteli kuului aiemmin turkkilaiselle Rumeysa Gelgille 215,16 senttimetrillä.

Ziyu on samalla maailman kaikkien aikojen pisin naiskoripallolija. Ennätystä kantoi aiemmin hallussaan Puolan 218-senttinen Margo Dydek, joka pelasi Yhdysvalloissa WNBA:ssa vuosina 1998-2008.