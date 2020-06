Haetko helpotusta helteisiin? Huomioi tämä: Viilennyslaitteiden käytöstä voi seurata iso lasku

Valtionyhtiö, energia- ja resurssitehokkuuteen keskittyvä asiantuntijapalveluyritys Motiva, on tehnyt suuntaa-antavaa vertailua eri viilennystapojen kustannuksista.

Alla on Motivan suuntaa-antava vertailu pöytätuulettimen, lattiatuulettimen, siirrettävän ilmastointilaitteen sekä kiinteän ilmalämpöpumpun kulutuksista ja synnyttämistä kustannuksista. Esimerkeissä sähkön hinnaksi on katsottu 15,56 snt/kWh.

Pöytätuuletinten teho on yleensä 40–45 wattia. Jos laite on päällä ympärivuorokautisesti, kuluu sähköä vuorokaudessa noin 1,1 kWh ja käyttökulut ovat noin 20 senttiä vuorokaudessa.

Lattialle sijoitettavien tuuletinten teho on yleensä 50–70 wattia. Jos laite on päällä ympärivuorokautisesti, kuluu sähköä vuorokaudessa noin 1,7 kWh. Käyttökuluja muodostuu noin 25 senttiä vuorokaudessa.

Käyttötavalla iso merkitys

Jäähdytyksen hintalappuun vaikuttaa oleellisesti laitteen käyttötapa. Mikäli laite on käytössä ympäri vuorokauden, vain laitteen lämpötilatermostaatti rajoittaa kompressorin toimintaa. Suur-Uski suosittelee käyttämään viilennyslaitteita vain silloin, kun huoneistossa on ihmisiä.

Suur-Uskin mielestä viilennysvaihtoehtojen välistä hintavertailua on kuitenkin vaikea tehdä, koska laitteet eivät viilennä samalla tavalla. Esimerkiksi tuulettimet eivät laske huoneiston lämpötilaa, vaan synnyttävät vain ilmavirran avulla tuntuman viilentymisestä. Siirrettävien laitteiden teho rajoittuu yleensä myös pienemmälle alueelle kuin kiinteän ilmalämpöpumpun, jolloin laitteita voi tarvita asuntoon useamman kappaleen.

Myös kiinteiden laitteen valintaan vaikuttavat asunnon koko ja siellä asuvien ihmisten määrä. Mitä isompi asunto on, sitä tehokkaamman laitteen tarvitsee ja sitä isommiksi kasvavat myös kustannukset. Ilmalämpöpumppu on kertaostoksena siirrettäviä laitteita tuntuvampi, mutta viilennysteho on Suur-Uskin mukaan eri tasolla.