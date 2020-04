Hädässä olevat kauppakeskusyrittäjät: Citycon ei halua ymmärtää vuokralaisten ahdinkoa – "Yrityksemme menee pahimmassa tapauksessa konkurssiin"

Vuokralaisten yhteydenottoihin Citycon ei ole vastannut muuta kuin että yritys on nyt niin kiireinen, ettei ehdi vastata kaikkiin kysymyksiin.

– Citycon ei ole ollenkaan ollut halukas keskustelemaan kanssamme. Vuokra Isossa Omenassa on useampi tuhat euroa kuussa. Yrityksemme menee pahimmassa tapauksessa konkurssiin, jos Citycon ei tule vastaan vuokrassa, eräs yrittäjä toteaa MTV Uutisille.

– Ihmisvirta Isossa Omenassa on vähentynyt sen verran, että sillä ei pysty selviämään. Eikä määräaikaista vuokrasopimusta pysty kuukaudessa irtisanomaan.

Koska vuokrasopimus on luottamuksellinen, yrittäjä ei halua avata vuokran tasoa sen enempää.

Kyseisellä yrityksellä on toinenkin toimipaikka, joka sijaitsee Helsingissä. Se on suljettu kokonaan koronatilanteen takia. Siellä vuokranantaja on ollut hyvin ymmärtäväinen.