Haavisto peräänkuuluttaa rauhallista suhtautumista Turkin Nato-linjaan – "Paljon diplomatiaa liikkeellä"

– Me olemme ilmaisseet Ruotsin kanssa, että meillä on valmius jatkaa keskusteluja silloin kun sopii. Ne voivat tapahtua joko Naton päässä, tai me tietysti olemme valmiita matkustamaan Ankaraan. Mikä vain on mahdollista. Mutta katsotaan. Lähipäivät ja lähiviikot varmaan näyttävät, mihin on tarvetta, Haavisto sanoi.