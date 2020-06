Haavisto mukana Isisin vastaista toimintaa käsittelevässä kokouksessa: "Terrorismin syihin tulee puuttua"

Isis toimii edelleen aktiivisesti Irakissa ja Syyriassa, mutta myös maailmanlaajuisesti, erityisesti Länsi-Afrikassa ja Sahelin alueella. Terroristiryhmien on myös huomattu pyrkivän hyödyntämään koronapandemiaa.

– Kansainvälistä yhteistyötä Isisin kukistamiseksi on tärkeää jatkaa. Suomi on sitoutunut koalition työhön. Isisin aiheuttamaa uhkaa tulee katsoa kokonaisvaltaisesti ja puuttua myös terrorismin juurisyihin. Monialainen kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä, jotta Isisin toiminta ja ideologia saadaan pysäytettyä, ulkoministeri Haavisto totesi tiedotteessa.